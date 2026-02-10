I file su Jeffrey Epstein contengono nomi che non sono mai stati resi pubblici. Tra questi, ci sarebbero sei uomini, tra cui anche un alto esponente di un governo straniero. Al momento, nessuna conferma ufficiale, ma la notizia sta facendo il giro delle agenzie. La vicenda torna a far parlare di un caso che ha già sconvolto l’opinione pubblica, lasciando molti interrogativi aperti.

Negli Epstein files ci sarebbero sei nomi di uomini "censurati", quello di un attuale alto esponente di governo straniero. E, soprattutto, risulterebbero tra le vittime del magnate pedofilo Jeffrey Epstein e della cerchia di potentissimi amici dei bambini. Una, addirittura, di solo 9 anni. Sono sconcertanti le indiscrezioni fatte filtrare da Thomas Massie e Ro Khanna: il primo è un deputato repubblicano, il secondo democratico, lavorano insieme da tempo al dossier Epstein e nel giorno dell'audizione della sua complice Ghislaine Maxwell (che si è avvalsa della facoltà di non rispondere) hanno indetto una conferenza stampa per rivelare alcuni dettagli delle loro scoperte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jeffrey Epstein, la bimba di 9 anni e l'alto esponente del governo

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

La giustizia americana ha pubblicato un maxi-carico di documenti legati a Jeffrey Epstein, tra cui nuove accuse contro celebrità.

Una teoria del complotto collega “Eyes Wide Shut” a Jeffrey Epstein, alimentata da misteri e coincidenze.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: L'abisso delle bestie, file su Epstein: nuove accuse di abusi rituali su bambini e cannibalismo; Se la ragazzina è una pizza: il codice Epstein per l’Fbi; Caso Epstein, il racconto di una vittima: Avevo 16 anni, Trump ci ha tradite; Parla una delle vittime di Jeffrey Epstein: Avevo 16 anni quando abusò di me, venni portata a casa sua dai miei compagni. Trump ci ha traditi.

Caso Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e cosa hanno svelato i fileLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e cosa hanno svelato i file ... tg24.sky.it

Chi era veramente Jeffrey Epstein e come siamo arrivati ai Files? La storia, i documenti, il caos social e le teorie del complottoChi era Jeffrey Epstein? La sua storia, i documenti segreti e le teorie del complotto che coinvolgono i potenti del mondo ... ilfattoquotidiano.it

Una campagna di disinformazione su larga scala, sostenuta da bot russi, sta utilizzando notizie falsificate dai media francesi per collegare falsamente il presidente della Francia Emmanuel Macron ai crimini di Jeffrey Epstein #TheCube - facebook.com facebook

Una mail inviata a Jeffrey Epstein cita una gara di equitazione ad Ancona. La sua risposta: “Great” x.com