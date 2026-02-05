La giustizia americana ha pubblicato un maxi-carico di documenti legati a Jeffrey Epstein, tra cui nuove accuse contro celebrità. Una presunta vittima ha raccontato di essere stata drogata e abusata negli anni da nomi noti come Jay-Z, Pusha T e Harvey Weinstein. La denuncia compare tra i file resi pubblici, che comprendono video e immagini mai visti prima. La vicenda scuote il mondo dello spettacolo e del gossip, mentre le autorità continuano a scavare tra i dettagli di un sistema di abusi che coinvolge personaggi di alto livello.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha diffuso nella scorsa settimana 3 milioni di documenti dagli archivi di Jeffrey Epstein, inclusi 2mila video e 180mila immagini, e l’ultimo lotto tra questi includeva celebrità come Jay-Z, Pusha T, rapper del Bronx reduce dalla reunion con i Clipse, e Harvey Weinstein. Al momento nessuno di questi tre personaggi è indagato per questi fatti o ha a carico dei procedimenti penali e il fatto che i loro nomi sono presenti in questi file non suggerisce in alcun modo una colpevolezza rispetto alle accuse formulate. In ogni caso, i lori nomi sono saltati fuori non da dei registri personali di Epstein, ma da una segnalazione inviata all’FBI archiviata come parte dell’indagine su Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata drogata e abusata negli anni da Jay-Z, Harvey Weinstein e Pusha T”: la denuncia di una presunta vittima nei file di Jeffrey Epstein

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Due fondatori di Rockstar Games sono finiti sotto i riflettori dei nuovi documenti rilasciati sul caso Epstein.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

