Jannik Sinner altra delusione | Alcaaz e la classifica Atp
Jannik Sinner torna a parlare di delusione, questa volta legata all’eliminazione dall’Australian Open. Il tennista italiano non riesce a scrollarsi di dosso quella sconfitta e lo si vede anche nei risultati recenti. La testa e le gambe continuano a sentirne il peso, mentre le sue prestazioni non sono quelle di inizio stagione. La classifica Atp di Sinner si ferma, e l’umore tra i tifosi si fa più pesante.
Jannik Sinner non ha ancora smaltito la delusione dell’Australian Open. Una ferita sportiva ancora aperta, un finale amaro che pesa nella testa e nelle gambe. E proprio mentre il numero uno azzurro stava provando a rimettere ordine dopo Melbourne, ecco arrivare un’altra delusione, meno rumorosa ma altrettanto significativa, perché colpisce uno dei simboli più forti del tennis moderno: il ranking Atp. >> Crans Montana, la notizia sui feriti ricoverati arrivata ora. L’annuncio di Bertolaso Dopo settimane difficili, per Sinner la sensazione è quella di inseguire, più che guidare. La vetta, conquistata con fatica e talento, sembra allontanarsi proprio mentre il fisico e la programmazione suggeriscono prudenza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
