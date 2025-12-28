La classifica dei premi in denaro dell’ATP mette in evidenza i guadagni dei migliori tennisti, tra cui Sinner, Alcaraz e Djokovic. Jannik Sinner ha accumulato circa 48 milioni di euro, con successi importanti come quattro titoli Slam e due ATP Finals. Questi dati riflettono non solo i risultati sportivi, ma anche il valore economico del professionismo nel tennis.

Jannik Sinner ha guadagnato 56,63 milioni di dollari statunitensi (circa 48,1 milioni di euro) nel corso della sua carriera, caratterizzata soprattutto da quattro affermazioni Slam (due Australian Open, un Wimbledon, uno US Open) e da due sigilli alle ATP Finals. L’attuale numero 2 del mondo ha portato a casa 19,12 milioni di dollari durante la stagione che si è ormai conclusa e si è così issato al settimo posto dell’ATP Prize Money Leaders, la classifica stilata in maniera ufficiale dall’Associazione dei Tennisti Professionisti prendendo in considerazione gli emolumenti guadagnati da tutti i giocatori della storia sul circuito maggiore (sono dunque escluse le esibizioni, ad esempio non vengono conteggiati i dodici milioni che l’altoatesino si è meritato con il doppio trionfo al Six Kings Slam). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner scala l’ATP Prize Money Leaders: Alcaraz è vicino, Djokovic paperone. Cos’è la classifica e i soldi guadagnati

Leggi anche: Jannik Sinner può ribaltare la classifica dei premi: cosa serve per scavalcare Alcaraz e i soldi guadagnati nel 2025

Leggi anche: Sinner, due Slam e le Finals: la squalifica non ferma Jannik, nel 2025 prize money alle stelle

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sinner batte de Minaur 7-5, 6-2 all’ATP Finals: Jannik è in finale, quando gioca con Alcaraz o Auger-Aliassime - Il tennista italiano vola in finale dove troverà uno tra Auger Aliassime e Alcaraz. fanpage.it

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon. Carlos Alcaraz battuto in 4 set - L'azzurro numero 1 del mondo ha superato lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4- tg24.sky.it

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon, da Meloni a Schlein le reazioni alla vittoria - Jannik Sinner ha trionfato nel torneo di Wimbledon, battendo in finale in quattro set il rivale Carlos Alcaraz. tg24.sky.it

Jannik Sinner Fans facebook

Per poi chiudere, infine, nel miglior modo possibile. #novembre #Torino #Finals #Sportweek Che musica, maestro #Jannik #Sinner @janniksin x.com