Jalen Williams torna in campo | l' OKC riparte Angeles

Jalen Williams torna in campo e dà una scossa all’OKC, che batte i Lakers 119-110. La squadra di casa riparte dopo una partita intensa, con Williams che torna a incidere e a guidare i suoi verso una vittoria importante. I Thunder mostrano carattere e determinazione, approfittando anche di un buon momento offensivo. I Lakers, invece, non riescono a contenere l’inerzia degli avversari e lasciano strada nel finale.

Nell’incontro tra Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers, la squadra di casa conquista una vittoria cruciale con il punteggio di 119-110. Il rientro di Jalen Williams, dopo dieci gare di stop per stiramento al bicipite femorale, emerge come elemento decisivo: l’ala chiude con 23 punti, di cui 15 nel secondo tempo. OKC, capolista NBA, prevale su una partita giocata prevalentemente sulle seconde linee e sulla fisicità, in un contesto in cui erano assenti sia Shai Gilgeous-Alexander sia Luka Doncic per infortunio. La sfida è stata impostata su rotazioni ampie e continuità fisica: Williams ha trovato ritmo al momento giusto, imprimendo energia al gioco dei Thunder. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

