Bresh ed Elisa Maino, storia al capolinea Dopo due anni, la storia d’amore tra Bresh ed Elisa Maino sembrerebbe essere arrivata al capolinea. I rumor circolavano già da settimane, ma a farli diventare sempre più insistenti è stato un dettaglio social: il compleanno dell’influencer festeggiato a Milano con gli amici più cari, ma senza di lui. Senza contare l’assenza totale di auguri pubblici da parte del cantautore. Per la coppia, considerata tra le più cool dello showbiz, l’anno si apre all’insegna dei cambiamenti. Hudson Williams bacia tutti La star del momento Hudson Williams, protagonista della serie cult Heated Rivalry, è stata la vera protagonista della Fashion Week milanese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Elisa Maino e Bresh si sono lasciati?

Recentemente, Elisa Maino ha condiviso un post che ha suscitato alcune riflessioni sulla sua relazione con Bresh. Dopo oltre due anni e mezzo insieme, i segnali sembrano indicare una possibile rottura. In questo articolo, analizzeremo quanto emerso e cercheremo di capire cosa potrebbe essere successo tra i due.

Hudson Williams ha una pelle perfetta, ed è merito della zia

Hudson Williams si distingue per una pelle impeccabile, attribuibile in parte alla cura della zia. La sua routine di bellezza, semplice ed efficace, riflette l'importanza di dedicare attenzione alla propria cura personale. Su GQ Italia, selezioniamo prodotti di qualità per aiutarti a valorizzare il tuo aspetto, sempre con approccio sobrio e autentico. Ricorda che, acquistando tramite i nostri link, possiamo ricevere una commissione di affiliazione.

Ho un guasto d’amore... ... se vedo il Grifone. Per la sfida di ieri sera tra Milan e Genoa, finita 1-1, non mancavano né Bresh né Alfa, cantanti e tifosi sfegatati dei rossoblù. - facebook.com facebook