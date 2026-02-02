Nella notte americana, Oklahoma City torna a vincere. Dopo la sconfitta a Minnesota, i Thunder hanno battuto Denver 121-111 in trasferta e riprendono il cammino positivo in NBA. Fontecchio ha iniziato in quintetto, mentre Miami ha dominato sui Bulls.

Los Angeles (Stati Uniti), 2 febbraio 2026 – Nella seconda trasferta consecutiva, è ripreso il cammino vincente degli Oklahoma City Thunder che, dopo il passo falso a Minnesota, hanno sbancato Denver 121-111. A tracciare la rotta verso la vittoria dei campioni in carica, avanti per tutto l’arco dei 48’, ci hanno pensato il solito Shai Gilgeous-Alexander (34 punti, 13 assist e centoventesima gara di fila in cui ha raggiunto almeno quota 20) e Cason Wallace, autore di 27 punti (suo massimo in carriera) con 711 da oltre l’arco dei tre punti. Vittoria anche per l’altra capolista, i Detroit Pistons primi in Eastern Conference, che hanno strapazzato i Brooklyn Nets con un perentorio 130-77 in una gara di fatto a senso unico (i Pistons all’intervallo conducevano già di 23 lunghezze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, OKC torna al successo. Fontecchio parte in quintetto e Miami strapazza i Bulls

Gli Miami Heat di Simone Fontecchio subiscono la quinta sconfitta consecutiva, perdendo 106-96 in casa contro i Toronto Raptors.

Nella notte NBA si sono disputate sette partite, con Miami che torna alla vittoria grazie ai 15 punti di Simone Fontecchio.

