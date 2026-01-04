La Roma aspetta Raspadori per domani a Roma non teme il Napoli Ma Jack vuole 3,8 milioni di stipendio più che a Madrid

La Roma attende l’arrivo di Raspadori a Roma, con l’obiettivo di rafforzare la rosa prima della fine del mercato. Nonostante l’interesse del Napoli, i giallorossi sono fiduciosi. Tuttavia, le trattative salariali con Jack restano complicate, poiché l’attaccante chiede 3,8 milioni di euro, una cifra superiore a quella percepita a Madrid. La questione economica continua a essere il principale ostacolo nelle negoziazioni.

È sempre una questione di soldi. Chi dice che il mercato non è questione di soldi, crede alle favole. La Gazzetta dello Sport scrive che per Raspadori ha chiesto alla Roma un ingaggio superiore a quello percepito all’Atletico Madrid: lì incassa 3,5 milioni netti l’anno, dai giallorossi ne vuole 3,8. Trecentomila euro in più. La Roma si considera ampiamente in vantaggio per l’attaccante della Nazionale. In lizza ci sono anche Napoli e Lazio che però sono considerate dietro, con poche chances. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

