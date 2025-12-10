Jack Vettriano dal carbone alla tela | l’ultimo valzer del pittore delle atmosfere noir

Una retrospettiva milanese celebra Jack Vettriano, il pittore scozzese scomparso a marzo, con oltre 80 opere esposte al Museo della Permanente. L'esposizione presenta la sua poetica noir, caratterizzata da atmosfere di glamour e malinconia, offrendo al pubblico un viaggio attraverso il suo mondo artistico.

A Milano è in corso la retrospettiva dedicata all’artista scozzese scomparso lo scorso marzo: oltre 80 opere al Museo della Permanente raccontano la sua poetica noir tra glamour e malinconia. Un destino segnato tra miniere e pennelli. La storia di Jack Vettriano sembra scritta da Dickens: figlio di minatori nella fredda contea di Fife, in Scozia, inizia a lavorare a dieci anni per aiutare la famiglia. A sedici abbandona la scuola per diventare apprendista tecnico minerario. La sua esistenza poteva finire lì, inghiottita dalle gallerie di carbone del Mare del Nord. Invece, a ventun anni, una ragazza gli regala una scatola di acquerelli per il compleanno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com