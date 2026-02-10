Oggi in Mongolia si racconta ancora la storia di Jaadugar, una strega che da secoli vive ai confini del mondo conosciuto. La leggenda si sposta in Iran, dove ieri come oggi, molte donne vengono viste come figure ambigue, capaci di incantesimi e mistero. La percezione delle streghe, spesso negativa, resta radicata tra passato e presente, alimentando credenze e timori tra chi le conosce e chi le evita.

Pronti a un viaggio ai confini del mondo? Sin dai tempi antichi, l’Occidente ha guardato alle donne come a creature ambigue: incantatrici, streghe senza cuore e senza anima, colpevoli di possedere un intelletto talvolta superiore alle aspettative maschili. Nate e cresciute in sistemi patriarcali profondamente interiorizzati, le donne hanno imparato a difendersi con le unghie e con i denti e, quando necessario, attraverso malefici, anche solo per proteggere la propria esistenza quotidiana. Dopotutto, siamo o non siamo maestre di veleni? Questa paura ha modellato nel tempo il significato stesso della parola “strega”, che assume connotazioni diverse a seconda dei luoghi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jaadugar – a witch in Mongolia, oggi e ieri in Iran

Approfondimenti su Jaadugar Mongolia

J-Pop Manga annuncia l’uscita di Jaadugar – A Witch in Mongolia, un manga premiato che sarà disponibile nelle librerie italiane.

J-POP Manga introduce Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup, un manga storico ambientato nella Persia medievale sotto l’invasione mongola.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Jaadugar Mongolia

Argomenti discussi: Jaadugar – A Witch in Mongolia n. 1, la recensione; I 5 migliori fumetti pubblicati a gennaio 2026; Arc Raiders, la recensione; Manga: uscite italiane settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026.

Jaadugar – a witch in Mongolia, oggi e ieri in IranPronti a un viaggio ai confini del mondo? Sin dai tempi antichi, l’Occidente ha ... msn.com

Jaadugar – A Witch in Mongolia: un manga fuori da ogni schemaCi sono manga che ti colpiscono subito perché assomigliano a qualcosa che già conosci, e poi ce ne sono altri che, fin dalle prime informazioni, ti fanno capire che stai entrando in un territorio ... mangaforever.net

Un nuovo manga é arrivato da Bangy J-POP Manga presenta Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup Nella Persia medievale invasa dalle orde mongole di Gengis Khan, l’incontro fortuito tra due donne armate solo di astuzia e cultura scuoterà d - facebook.com facebook