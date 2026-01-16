In arrivo il manga Jaadugar – A Witch in Mongolia

J-Pop Manga annuncia l’uscita di Jaadugar – A Witch in Mongolia, un manga premiato che sarà disponibile nelle librerie italiane. La serie, scritta e disegnata dagli stessi autori di DanDaDan, arriverà anche sotto forma di adattamento anime. Un’opportunità per scoprire una storia coinvolgente ambientata in Mongolia, consolidando l’interesse per le produzioni giapponesi nel nostro paese.

J-Pop Manga ha appena annunciato l’arrivo in tutte le librerie del premiatissimo Jaadugar – A Witch in Mongolia, di cui è in arrivo un adattamento anime dagli stessi creatori di DanDaDan. Ecco il comunicato stampa: “Se studi e affini la tua intelligenza non importa quale sfida ti troverai ad affrontare: riuscirai sempre a capire qual è la giusta decisione da prendere”. Nella Persia medievale invasa dalle orde mongole di Gengis Khan, l’incontro fortuito tra due donne armate solo di astuzia e cultura scuoterà dalle fondamenta l’impero più grande e potente dell’epoca. Jaadugar -© J-Pop Manga Liberamente ispirato a fatti reali, è in arrivo in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 30 gennaio il manga storico Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup. 🔗 Leggi su Screenworld.it

