J-POP Manga presenta Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup

J-POP Manga introduce Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup, un manga storico ambientato nella Persia medievale sotto l’invasione mongola. Racconta l’incontro tra due donne, armate di intelligenza e cultura, che sfidano il potere dell’impero. Ispirato a eventi reali, il volume sarà disponibile dal 30 gennaio in libreria, fumetteria e online, offrendo una narrazione coinvolgente e accurata sul contesto storico e culturale di quell’epoca.

Nella Persia medievale invasa dalle orde mongole di Gengis Khan, l'incontro fortuito tra due donne armate solo di astuzia e cultura scuoterà dalle fondamenta l'impero più grande e potente dell'epoca. Liberamente ispirato a fatti reali, è in arrivo in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 30 gennaio il manga storico Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup. Oltre all'edizione regular in vendita su tutti i canali, il primo volume sarà disponibile, solo in fumetteria, anche in una esclusiva variant edition a tiratura limitata. XIII secolo. Rimasta sola al mondo, la piccola schiava Sitara viene portata nella città di Tus, nell'Iran orientale.

