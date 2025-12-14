Iva Zanicchi a Domenica In il tradimento confessato | Non ero innamorata di mio marito

Durante un'intervista a Domenica In, Iva Zanicchi ha condiviso un aspetto personale della sua vita, rivelando un tradimento e un sentimento di distanza dal marito. La cantante e conduttrice si è aperta con sincerità, offrendo uno sguardo più intimo sulla sua storia e sulle emozioni che l'hanno attraversata.

© Dilei.it - Iva Zanicchi a Domenica In, il tradimento confessato: “Non ero innamorata di mio marito” Iva Zanicchi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e, nella serenità del salotto della sua cara amica di vecchia data, si è lasciata andare a un racconto molto intimi. L’intervista è stata organizzata per presentare il suo ultimo libro, dal titolo Quel profumo di brodo caldo. Può sembrare un volume di ricette culinarie ma la realtà è diversa. Le indicazioni tra i fornelli sono soltanto un pretesto per raccontarsi. Il marito mai amato. Nel libro c’è di tutto, ha detto la Zanicchi, amori e tradimenti ad esempio. Mara Venier ne approfitta allora per chiederle se lei abbia mai tradito. Lo sguardo della cantante vaga un po’, ricordando episodi, e poi sottolinea di non essere in grado di restare con la persona tradita. Dilei.it Iva Zanicchi oggi a Domenica In: «In Russia ho tradito mio marito. ll bacio più bello della mia vita? Con un nobile russo» - Insieme a Mara Venier parlerà del suo libro «Quel profumo di ... msn.com

