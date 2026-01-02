Intesa Sanpaolo consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo

Intesa Sanpaolo rafforza la propria presenza nel Medio Oriente, confermando il ruolo di partner finanziario affidabile nella regione del Golfo. Grazie alla divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, l’istituto sostiene le aziende locali e internazionali in ambiti di finanza e investimento, promuovendo relazioni di lungo termine e opportunità di sviluppo sostenibile.

Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione IMI Corporate & Investment banking guidata da Mauro Micillo, consolida il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento nel Medio Oriente. Dal 2023 ha partecipato, assieme ad altre banche, a operazioni del valore complessivo pari a oltre 60 miliardi di euro, tra cui operazioni di finanziamento nel ruolo di mandated lead arranger per oltre 30 miliardi di euro ed emissioni obbligazionarie in qualità di bookrunner per un importo complessivo pari a 30 miliardi di euro. A queste si aggiungono operazioni di advisory e di copertura tasso. La recente partnership strategica con il ministero dell’Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti nello sviluppo del Green innovation district e la funzione di catalizzatore nei progetti energetici e infrastrutturali della regione rafforzano il ruolo di Intesa Sanpaolo come ponte tra Italia, Europa e Golfo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo Leggi anche: Intesa Sanpaolo punta sul Middle East: IMI CIB consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo Leggi anche: Bahrein, Meloni a Manama per il Consiglio Cooperazione del Golfo: si consolida alleanza tra Italia e Paesi della regione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Intesa Sanpaolo rafforza il presidio nel Middle East, IMI CIB protagonista di operazioni per oltre 60 miliardi; Intesa Sanpaolo punta sul Medio Oriente, Imi Cib si consolida nel Golfo; Intesa Sanpaolo punta sul Medio Oriente e si consolida nel Golfo; Intesa Sanpaolo punta sul Middle East: IMI CIB consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo. Intesa Sanpaolo punta sul Middle East: IMI CIB consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo - La recente partnership strategica con il Ministero dell’Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti nello sviluppo del Green Innovation District e la funzione di catalizzatore nei progetti ... tpi.it

Intesa Sanpaolo rafforza la presenza nel Middle East: IMI CIB consolida il ruolo di partner strategico nel Golfo - Il ruolo di Intesa Sanpaolo nel Golfo deriva anche dalla partnership strategica con il Ministero dell’Economia e del Turismo degli EAU per lo sviluppo ... affaritaliani.it

Intesa Sanpaolo punta sul Medio Oriente e si consolida nel Golfo - Attraverso la divisione Imi corporate & investment banking, guidata da Mauro Micillo, il gruppo bancario italiano consolida il proprio ruolo ... ilmessaggero.it

Intesa Sanpaolo, piano di 3.500 assunzioni di giovani (col posto fisso) e welfare più forte ilsole24ore.com/art/intesa-san… x.com

Boato a San Severo: assaltato bancomat di Intesa Sanpaolo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.