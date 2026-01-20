Giuseppe Manzo nuovo Ambasciatore d’Italia in Turchia

Giuseppe Manzo è stato nominato nuovo Ambasciatore d’Italia in Turchia. Con una lunga esperienza nel settore, ha iniziato la carriera diplomatica nel 1993 e ha scritto su temi come media, terrorismo e comunicazione dell’Onu. La sua nomina rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Italia e Turchia, portando competenze e approfondimenti nel ruolo di rappresentante diplomatico.

Giuseppe Manzo è il nuovo Ambasciatore d’Italia in Turchia. Autore di articoli su media e terrorismo e sulla comunicazione dell’Onu, Manzo ha avviato la carriera diplomatica nel 1993. Il primo incarico a Tirana (1995-1998), nell’Albania del post-regime comunista. Successivamente ha trascorso 14 anni negli Stati Uniti, tra l’ambasciata a Washington e la Rappresentanza Permanente presso l’Onu a New York. Rientrato a Roma, Manzo è stato Capo del Servizio Stampa e Portavoce del Ministero degli Esteri. Successivamente è stato ambasciatore in Serbia (2013-2018) e Argentina (2018-2021). Nell’ultimo periodo è stato Consigliere Diplomatico dei Ministri della Transizione Ecologica e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

