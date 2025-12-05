Rinnovabili l’Italia rallenta nei primi dieci mesi del 2025 | cause effetti e rischi per gli obiettivi 2030
La corsa alle rinnovabili si arresta all’improvviso. Nei primi dieci mesi del 2025 l’Italia installa 5,4 GW di nuova potenza rinnovabile, con un calo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli impianti sono il 27% in meno. I dati elaborati per il Forum QualEnergia mostrano un Paese che rallenta proprio quando avrebbe dovuto accelerare e mantenere quegli otto gigawatt l’anno necessari per avvicinarsi agli obiettivi europei. È una frenata che pesa più dei numeri: racconta un clima politico e amministrativo che ha perso direzione. Il ritmo che si spezza. Il governo rivendica la «messa in ordine» della materia, ma i fatti restituiscono un quadro ingolfato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
L'iter burocratico di istituzione dello Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) si completa: la Conferenza unificata approva i modelli unici di Angelo Parisi Il settore delle energie rinnovabili in Italia registra un avanzamento procedurale significativo che - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovabili, Legambiente: «Brusco rallentamento in Italia nel 2025. In frenata impianti e potenza installata» ilsole24ore.com/art/rinnovabil… Vai su X
Rinnovabili, Legambiente: «Brusco rallentamento in Italia nel 2025. In frenata impianti e potenza installata» - In occasione della XVIII edizione del Forum QualEnergia, Legambiente scatta una fotografia: la rivoluzione energetica da fonti pulite, do ... Lo riporta msn.com
Rinnovabili, l’Italia rallenta nei primi dieci mesi del 2025: cause, effetti e rischi per gli obiettivi 2030 - Rinnovabili, dopo due anni di crescita record il 2025 segna una frenata: scelte politiche, norme confuse e tagli frenano la transizione. Si legge su lanotiziagiornale.it