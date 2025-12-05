Rinnovabili l’Italia rallenta nei primi dieci mesi del 2025 | cause effetti e rischi per gli obiettivi 2030

La corsa alle rinnovabili si arresta all’improvviso. Nei primi dieci mesi del 2025 l’Italia installa 5,4 GW di nuova potenza rinnovabile, con un calo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli impianti sono il 27% in meno. I dati elaborati per il Forum QualEnergia mostrano un Paese che rallenta proprio quando avrebbe dovuto accelerare e mantenere quegli otto gigawatt l’anno necessari per avvicinarsi agli obiettivi europei. È una frenata che pesa più dei numeri: racconta un clima politico e amministrativo che ha perso direzione. Il ritmo che si spezza. Il governo rivendica la «messa in ordine» della materia, ma i fatti restituiscono un quadro ingolfato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

