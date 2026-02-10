I CAVALIERI DEL GHIACCHIO! Fontana Confortola Nadalini e Sighel dominano la staffetta mista | oro olimpico!

L’Italia ha conquistato l’oro nella staffetta mista dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Fontana, Confortola, Nadalini e Sighel hanno corso con grande determinazione, portando a casa una vittoria che ha sorpreso tutti. È stata una gara intensa, con gli atleti italiani che hanno tenuto un ritmo incalzante fino alla fine, lasciando le altre squadre dietro. La vittoria è arrivata con un dominio evidente, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente.

Semplicemente un dominio! Non ci sono altri modi per spiegare la straordinaria vittoria dell'Italia nella staffetta mista dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (insieme anche a Chiara Betti e Luca Spechenhauser impegnati nei turni precedenti) scrivono una pagina storica, conquistando la prima medaglia olimpica di sempre in questa gara. Una supremazia quella degli azzurri clamorosa, culminata alla fine con un arrivo mitologico di Pietro Sighel, che ha anche il tempo di girarsi e tagliare il traguardo praticamente di schiena.

