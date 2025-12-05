Sorteggio girone Italia Mondiali 2026 svelate le possibili avversarie degli Azzurri | chi affronteranno i ragazzi di Gattuso in caso di successo ai playoff

Sorteggio girone Italia Mondiale 2026, l’urna ha decretato il cammino in caso di qualificazione: sfida ai padroni di casa e il ritorno del derby elvetico. Il destino dell’ Italia  per il  Mondiale 2026  ha ora un volto e un nome, anche se la presenza degli  Azzurri  negli Stati Uniti, Messico e Canada resta ancora sub-judice e legata al superamento dei temibili playoff di marzo. L’urna di Washington DC ha disegnato quello che sarà il percorso della squadra di  Gennaro Gattuso  qualora riuscisse a staccare il pass iridato. La pallina è stata inserita nel  Girone B, un raggruppamento che evoca ricordi contrastanti e propone sfide affascinanti, mettendo di fronte la nostra Nazionale a  Canada,  Qatar  e  Svizzera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

