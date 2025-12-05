Sorteggio girone Italia Mondiali 2026 svelate le possibili avversarie degli Azzurri | chi affronteranno i ragazzi di Gattuso in caso di successo ai playoff

Sorteggio girone Italia Mondiale 2026, l’urna ha decretato il cammino in caso di qualificazione: sfida ai padroni di casa e il ritorno del derby elvetico. Il destino dell’ Italia per il Mondiale 2026 ha ora un volto e un nome, anche se la presenza degli Azzurri negli Stati Uniti, Messico e Canada resta ancora sub-judice e legata al superamento dei temibili playoff di marzo. L’urna di Washington DC ha disegnato quello che sarà il percorso della squadra di Gennaro Gattuso qualora riuscisse a staccare il pass iridato. La pallina è stata inserita nel Girone B, un raggruppamento che evoca ricordi contrastanti e propone sfide affascinanti, mettendo di fronte la nostra Nazionale a Canada, Qatar e Svizzera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sorteggio girone Italia Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie degli Azzurri: chi affronteranno i ragazzi di Gattuso in caso di successo ai playoff

