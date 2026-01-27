L’Ue firma un accordo di libero scambio e un partenariato in materia di difesa e sicurezza con l’India

L’Unione europea e l’India hanno concluso un accordo di libero scambio e un partenariato strategico in difesa e sicurezza, dopo oltre vent’anni di trattative. Questi accordi rafforzano la collaborazione economica e la mobilità tra le due entità, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali e commerciali.

L'Unione europea ha firmato con l'India un accordo di libero scambio, un patto sulla mobilità di lavoratori e studenti qualificati e un partenariato in materia di difesa e sicurezza, dopo oltre 20 anni di trattative. "L'Europa e l'India stanno scrivendo la storia oggi: abbiamo concluso la madre di tutti gli accordi", ha esultato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Abbiamo creato una zona di libero scambio di due miliardi di persone, da cui entrambe le parti trarranno beneficio". Ma "questo", ha aggiunto, "è solo l'inizio". "Oggi le due più grandi democrazie del mondo hanno lanciato un partenariato per la sicurezza e la difesa", ha proseguito Von der Leyen, lanciando una stoccata velata agli Stati Uniti di Donald Trump.

