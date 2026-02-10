Italia d' oro nello short track staffetta mista Fontana nella storia

L’Italia conquista una medaglia d’oro storica nello short track, vincendo la staffetta mista a Milano Cortina 2026. È la decima medaglia azzurra ai Giochi, e questa volta il trionfo è ancora più speciale, perché migliora il risultato di Pechino 2022, portando a casa l’oro e scrivendo una pagina importante nella storia dello sport italiano.

La decima medaglia dell'Italia a Milano Cortina 2026 coincide con lo storico oro della staffetta mista di short track, che si conferma sul podio olimpico, migliorando l'argento di Pechino 2022. Il quartetto azzurro, composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha dominato la finale disputata sulla distanza dei 2.000 metri. A mettersi al collo la medaglia sono anche Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impiegati sul ghiaccio milanese rispettivamente nella prima semifinale e nella batteria d'apertura dei quarti di finale che ha visto l'Italia arrivare seconda alle spalle dei Paesi Bassi.

