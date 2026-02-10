Istituto Friedman | nuove sanzioni UE sui fertilizzanti russi dannose per l' economia e inutili per la pace

L'Istituto Milton Friedman critica le nuove sanzioni dell’Unione Europea sui fertilizzanti russi. Secondo gli esperti, queste misure rischiano di danneggiare l’economia europea senza portare benefici concreti per la pace. Il centro studi sottolinea che colpire i fertilizzanti russi non aiuta a risolvere i problemi internazionali, anzi, potrebbe aggravare le difficoltà di imprese agricole e industrie europee. La posizione dell’istituto è chiara: meglio cercare altri modi per favorire il dialogo e la stabilità, senza ricorrere a

RomaBruxelles, 10 febbraio 2026 - “L'Istituto Milton Friedman, ispirato ai principi liberisti divulgati dal Premio Nobel americano, si oppone fermamente all'ipotesi di nuove sanzioni europee sulle importazioni di fertilizzanti russi o dei principi attivi necessari a produrli, come l'ammoniaca. Tali misure, avanzate nell'ambito del nuovo pacchetto sanzionatorio UE, rappresentano una forma di interventismo statale dannoso che distorce i meccanismi di mercato, penalizza agricoltori, imprese e consumatori europei e rischia di produrre un grave autolesionismo economico, senza contribuire in modo concreto alla risoluzione del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Istituto Friedman: nuove sanzioni UE sui fertilizzanti russi dannose per l'economia e inutili per la pace Approfondimenti su Friedman Institut L'Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzanti La Commissione Europea ha annunciato la sospensione temporanea dei dazi sui fertilizzanti, tra cui ammoniaca e urea. Dalla Ue sospensione ufficiale dei dazi sui fertilizzanti. Lollobrigida: un risultato dell’Italia a tutela dell’agricoltura La Commissione europea ha annunciato la sospensione temporanea dei dazi sui fertilizzanti, una misura richiesta dall’Italia per sostenere il settore agricolo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Friedman Institut Manovra, Istituto Friedman: logica meramente contabile priva di visione economica liberaleIl Prof. Dario Peirone e il Prof. Ezio Stellato, rispettivamente Direttore generale e Direttore per le Politiche fiscali dell’Istituto Milton Friedman Institute, affermano nel lopro studio: La nuova ... affaritaliani.it DOMANI, SABATO 7 FEBBRAIO, A PISTOIA presenterò il libro di Milton Friedman “Non esistono pasti gratis”, di cui ho scritto la prefazione, insieme all’onorevole DEBORAH BERGAMINI grazie all’invito del gruppo locale di Forza Italia Giovani e di Istituto Liber x.com DOMANI, SABATO 7 FEBBRAIO, A PISTOIA presenterò il libro di Milton Friedman “Non esistono pasti gratis”, di cui ho scritto la prefazione, insieme all’onorevole DEBORAH BERGAMINI grazie all’invito del gruppo locale di Forza Italia Giovani e di Istituto Liber - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.