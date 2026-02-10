Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso preoccupazione per le nuove misure annunciate da Israele. Queste decisioni rafforzano il controllo sulla Cisgiordania, suscitando reazioni di critica e timori per le conseguenze sulla popolazione locale. La situazione rimane tesa, con molti che chiedono chiarezza e rispetto dei diritti umani.

“L’attuale situazione sul terreno e l’annuncio israeliano dell’8 febbraio compromettono la prospettiva di una soluzione a due stati”, ha dichiarato Stéphane Dujarric, il portavoce di Guterres. In mattinata anche l’Unione europea aveva condannato “un altro passo nella direzione sbagliata”. Gli Stati Uniti non hanato le nuove misure, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atteso a Washington l’11 febbraio. Il presidente Donald Trump, grande alleato di Netanyahu, aveva però più volte avvertito che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania. “Garantiscono gli interessi d’Israele di sicurezza, nazionale e sionista”, aveva dichiarato invece il ministro della difesa Israel Katz. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Israele sotto accusa per le misure che rafforzano il controllo sulla Cisgiordania

Approfondimenti su Israele Cisgiordania

Il governo israeliano ha approvato nuove misure per rafforzare il controllo sulla Cisgiordania.

Israele ha deciso di intensificare la presenza nella Cisgiordania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Israele Cisgiordania

Argomenti discussi: Gaza, ucciso soccorritore Mezzaluna Rossa palestinese durante attacco Idf a Khan Yunis; Video. Chatbot e conflitti globali: l’Ai sotto accusa per propaganda; Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; A Bologna contro la 'tassa etica': Morale su un’attività legale.

Israele, Amnesty International: no al ritorno alla pena di morteAmnesty International ha chiesto ai parlamentari della Knesset di votare contro una serie di proposte di legge contenenti controversi emendamenti che ... pressenza.com

Israele, Le proposte di legge sulla pena di morte sono discriminatorie e fomentano l’apartheidAmnesty International chiede alla Knesset di votare contro. Le norme permetterebbero di espandere le esecuzioni con applicazioni arbitrarie nei confronti dei ... repubblica.it

QUELLO CHE I PROPAL NON RIESCONO A CAPIRE: LA DIFFERENZA TRA LA VITA DEGLI ARABI IN ISRAELE E SOTTO I GOVERNI PALESTINESI Parole ispiratrici di Ali Sha’aban, produttore musicale arabo-israeliano. La coesistenza è semplice quando a - facebook.com facebook

Domenica 8 febbraio il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato una serie di misure che ampliano in modo significativo i poteri di Israele nella Cisgiordania occupata, imponendone l'annessione di fatto. Tra le misure adottare l’agevolazione della vendita x.com