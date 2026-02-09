Israele introdotte misure per aumentare il controllo sulla Cisgiordania

Il governo israeliano ha approvato nuove misure per rafforzare il controllo sulla Cisgiordania. Il gabinetto di sicurezza ha deciso di implementare azioni che aumentano la presenza e l’influenza sul territorio, nonostante le proteste della comunità internazionale che considera quell’area come parte dei territori palestinesi. La decisione rischia di accendere ulteriormente le tensioni nella regione.

Il governo israeliano non arresta le misure per espandere il controllo sulla Cisgiordania. Difatti, il gabinetto di sicurezza ha approvato una serie di misure volte a comandare un territorio che, secondo la comunità internazionale, appartiene ai palestinesi. Un territorio che, tuttavia, è sotto il controllo militare e amministrativo di Israele. Quali sono le misure introdotte da Israele per espandere il controllo sulla Cisgiordania?. Le nuove misure sono state duramente criticate non solo dall' Autorità nazionale palestinese, ma anche da Hamas. I provvedimenti riguardano prevalentemente la compravendita di terreni a favore dei coloni.

