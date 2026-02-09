Cisgiordania Israele annuncia nuove misure per estendere il controllo sull’area controllata dai palestinesi e scatena l’ira di Hamas e dell’Anp

Israele ha deciso di intensificare la presenza nella Cisgiordania. Il governo israeliano ha approvato nuove misure che aumentano il controllo sull’area, provocando la reazione di Hamas e dell’Autorità Palestinese. La decisione è arrivata senza preavviso e ha subito acceso le tensioni nella regione.

Con una decisione arrivata all'improvviso, il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato una serie di misure che ridisegnano, pezzo dopo pezzo, il controllo sulla Cisgiordania che si fa sempre più pervasivo. Sulla carta sono interventi tecnici, ma nella sostanza si avrà un allargamento netto dei poteri di Tel Aviv nelle Aree A e B, quelle che gli Accordi di Oslo assegnano alla giurisdizione civile palestinese. Le misure riguarderanno la supervisione delle risorse idriche, la tutela dei siti archeologici, i controlli ambientali. Terreni, registri e un confine che si sposta. Il passaggio più controverso riguarda la terra.

