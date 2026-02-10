Questa mattina, il giornalista russo-israeliano Nick Kolyohin è stato fatto scendere da un volo di Netanyahu diretto a Washington. Gli agenti dello Shin Bet lo hanno prelevato dall’aereo Wing of Zion subito dopo essere salito a bordo. La decisione ha sorpreso molti, senza spiegazioni ufficiali. Ora si aspetta di capire cosa abbia portato a questo intervento repentino.

Il giornalista freelance russo-israeliano Nick Kolyohin è stato prelevato questa mattina dagli agenti dello Shin Bet dall’aereo Wing of Zion, dopo essere salito a bordo del volo del primo ministro Benjamin Netanyahu diretto a Washington. Lo riporta Channel 12. Kolyohin afferma di aver ricevuto inizialmente l’approvazione dall’ufficio del Primo Ministro per unirsi al volo insieme a un gruppo di altri giornalisti. “Se ci sono controlli, fateli in anticipo. Perché all’ultimo minuto, e perché senza una spiegazione?”, ha detto all’emittente israeliana. Lo Shin Bet ha affermato in una nota che: “In conformità con la missione e i doveri dell’agenzia previsti dalla legge, l’agenzia è responsabile, tra le altre cose, della sicurezza del primo ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, giornalista russo fatto scendere dal volo di Netanyahu per gli Usa

Approfondimenti su Israel Netanyahu

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Israel Netanyahu

