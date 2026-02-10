Isola del Liri discoteca abusiva in un locale pubblico | sequestro e titolari denunciati

La Polizia di Stato ha sgominato una discoteca abusiva a Isola del Liri. I titolari di un locale pubblico sono stati denunciati e il locale è stato sequestrato. L’attività, che doveva essere solo un esercizio di alimentari, era stata trasformata in un nightclub senza autorizzazioni. La situazione è stata scoperta durante un controllo di routine.

La Polizia di Stato è intervenuta a Isola del Liri segnalando in stato di libertà i titolari di un esercizio pubblico che, pur essendo autorizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande, era stato di fatto trasformato in una discoteca abusiva, priva dei requisiti previsti.

