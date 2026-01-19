Rimini titolari di un locale denunciati per festa abusiva | situazione pericolosa

A Rimini, la polizia ha interrotto una festa abusiva in un locale, denunciando i titolari per mancanza di autorizzazioni e violazioni delle norme di sicurezza. L’intervento ha evidenziato rischi per la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative locali. La situazione sottolinea l’importanza di rispettare le procedure legali per l’organizzazione di eventi pubblici.

Sono scattate due denunce a Rimini a seguito della scoperta di una festa abusiva in un noto locale. L'evento, privo delle necessarie autorizzazioni e in condizioni di sicurezza inadeguate, è stato scoperto e fermato nella notte di sabato 10 gennaio, nell'ambito dei controlli sulla movida urbana e il rispetto delle normative nei pubblici esercizi. Controlli intensificati sulla movida Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'operazione si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio disposta dal Questore di Rimini per garantire la regolarità delle attività nei locali pubblici, con particolare attenzione al cosiddetto "circuito del divertimento".

Nella notte a Rimini, la Polizia ha interrotto una festa abusiva organizzata in un locale della zona. Durante i controlli sulla movida, sono stati denunciati i gestori dell'attività per aver ospitato un evento senza autorizzazione. L'intervento si inserisce nelle operazioni di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica condotte nelle ore notturne.

