Discoteca abusiva nel seminterrato del COA | scatta il sequestro a Milano dopo l’allarme Crans-Montana

A Milano, un controllo della polizia locale ha portato alla chiusura e al sequestro del COA, un locale situato nel centro della città. Nel seminterrato era stata allestita una discoteca senza le autorizzazioni richieste e in violazione delle norme di sicurezza. L’intervento segue l’allarme proveniente da Crans-Montana e si inserisce nelle attività di tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

Un controllo della polizia locale ha portato alla chiusura e al sequestro del COA, un locale nel centro di Milano, dove nel piano interrato era stata allestita una discoteca priva delle necessarie autorizzazioni e in violazione delle norme di sicurezza. L'intervento è scattato martedì in via Lecco, nella zona di Porta Venezia, una delle aree più frequentate della movida cittadina. Il COA: cocktail bar in superficie, pista da ballo sottoterra. All'esterno il COA si presentava come un normale cocktail bar affacciato sulla strada. Ma al piano inferiore, secondo quanto accertato dagli agenti, era attiva una sala da ballo non autorizzata.

