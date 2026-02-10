Irina Shayk sarà a Sanremo il giorno in cui era previsto Andrea Pucci. L’evento si svolge nella prima serata, condotta da Tiziano Ferro, che ha accettato l’invito di Carlo Conti. La presenza della modella russa si aggiunge al cast già annunciato, creando grande attesa tra il pubblico.

“Altra notiziola oggi per completare il cast di Sanremo 2026: superospite alla prima serata Tiziano Ferro “, l’annuncio di Carlo Conti arriva con un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito e quindi l’appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24?, conclude il direttore artistico. Il cantante di Latina aveva partecipato come guest star a tutte le serate del Festival nel 2020, scelto da Amadeus. Mentre tiene banco il caso Pucci, prende forma anche cast che affiancherà per cinque serate Carlo Conti e Laura Pausini. Giovedì 26, secondo il settimanale “ Tv Sorrisi e Canzoni “, arriverà in Riviera la top model russa Irina Shayk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Irina Shayk sarà a Sanremo nel giorno in cui era previso Andrea Pucci, superospite della prima serata Tiziano Ferro: tutti i nomi

