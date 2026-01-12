Laura Pausini co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 l'annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato che Laura Pausini sarà la co-conduttrice di tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026. La partecipazione della cantante italiana, nota nel panorama musicale internazionale, rappresenta un elemento di continuità e prestigio per l’evento. La collaborazione tra i due artisti promette di offrire un’edizione equilibrata e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico verso uno degli appuntamenti più importanti della musica italiana.

Carlo Conti ha svelato che Laura Pausini sarà co-conduttrice di tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026. L'annuncio durante l'edizione del TG1 delle 20 di oggi, lunedì 12 gennaio.

@LauraPausini ha svelato la tracklist del suo nuovo album "IO CANTO 2", che è costituita da 17 brani.

Bellezza, energia e autenticità: sempre in splendida forma, dentro e fuori. Il tempo passa, ma lei brilla sempre di più #LauraPausini

