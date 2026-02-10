IranTrump | potrei inviare II portaerei

Donald Trump ha dichiarato di valutare l'invio di una seconda portaerei in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che potrebbe agire militarmente se i negoziati con l’Iran fallissero. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra Washington e Teheran.

19.55 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di stare valutando l'invio di una seconda portaerei in Medio Oriente in vista di una possibile azione militare se i negoziati con l'Iran dovessero fallire."Abbiamo un'armata che si sta dirigendo laggiù e un'altra potrebbe partire", ha dichiarato ad Axios, aggiungendo di starci "pensando" "O faremo un accordo, oppure dovremo fare qualcosa di molto duro come l'ultima volta",ha aggiunto riferendosi ai raid statunitensi contro siti nucleari iraniani dello scorso giugno.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

