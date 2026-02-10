Iran sigillati ingressi sito nucleare di Isfahan | cresce la paura di possibili attacchi

Le autorità iraniane hanno chiuso gli accessi al sito nucleare di Isfahan, piazzando sigilli e rafforzando le misure di sicurezza. Le immagini satellitari mostrano tunnel coperti e nuove difese, alimentando i timori di un possibile attacco da parte di Stati Uniti o Israele. La tensione sul fronte nucleare si alza, e ora tutti tengono d’occhio la situazione.

Le immagini satellitari mostrano tunnel coperti e nuove misure difensive. Secondo gli esperti internazionali, Teheran potrebbe temere raid da parte di Stati Uniti e Israele Nuove immagini satellitari mostrerebbero che l’Iran ha sigillato tutti gli ingressi dei tunnel del sito nucleare di Isfahan, alimentando i sospetti su possibili preparativi difensivi in vista di un eventuale attacco militare. La notizia è stata riportata da diversi media israeliani, tra cui Times of Israel e i24, che citano un’analisi dell’Istituto per la Scienza e la Sicurezza Internazionale di Washington, che da anni è impegnato nel monitoraggio del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, sigillati ingressi sito nucleare di Isfahan: cresce la paura di possibili attacchi Approfondimenti su Isfahan Sito Trump pensa ad un'azione militare contro l'Iran: possibili attacchi aerei Donald Trump ha dato il via libera al suo team per preparare un’azione militare contro l’Iran. Iran: gli studenti manifestano a Teheran e Isfahan In Iran, gli studenti sono scesi nelle strade di Teheran e Isfahan per partecipare alle recenti manifestazioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Isfahan Sito Iran: sigillato sito nucleare Ishafan, metropolitana di Teheran trasformata in rifugioLa repubblica islamica si prepara a un possibile attacco americano o israeliano. L’areonautica iraniana: «Risponderemo con fermezza» ... ilsole24ore.com Media, 'Iran sigilla ingressi sito nucleare Ishafan, forse temono attacco'(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Immagini satellitari mostrano che tutti gli ingressi dei tunnel del sito nucleare iraniano di Isfahan sono stati sepolti, un possibile segnale di una preoccupazione di Teheran ... msn.com APPELLO DI SOCCORSO DEI MARINAI EGIZIANI DOPO IL SEQUESTRO IRANIANO NELLO STRETTO DI HORMUZ Chiara Cavalieri Cinque marinai egiziani sequestrati dopo il fermo iraniano della nave Reem Al Khaleej nello Stretto di Hormuz. Accuse di c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.