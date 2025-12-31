Iran | gli studenti manifestano a Teheran e Isfahan
In Iran, gli studenti sono scesi nelle strade di Teheran e Isfahan per partecipare alle recenti manifestazioni. Le proteste si sono concentrate su temi di giustizia e rispetto, con slogan che denunciano comportamenti inaccettabili. Questi momenti rappresentano un segnale importante di coinvolgimento e di richiesta di cambiamento da parte della popolazione giovanile.
Proteste in Iran, gli studenti si uniscono alle manifestazioni a Teheran e Isfahan. La folla scandisce il coro: “Il molestatore sei tu, l’immorale sei tu. Io sono la donna libera”. Iran: gli studenti protestano Giorni di proteste in Iran. La scorsa notte numerosi cittadini sono scesi nelle strade per protestare contro il regime. Slogan contro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
