Iran | gli studenti manifestano a Teheran e Isfahan

In Iran, gli studenti sono scesi nelle strade di Teheran e Isfahan per partecipare alle recenti manifestazioni. Le proteste si sono concentrate su temi di giustizia e rispetto, con slogan che denunciano comportamenti inaccettabili. Questi momenti rappresentano un segnale importante di coinvolgimento e di richiesta di cambiamento da parte della popolazione giovanile.

Iran, terzo giorno di proteste: studenti scendono in piazza a Teheran - Le manifestazioni in corso per denunciare la precarietà e il deterioramento della situazione economica nel Paese. tg24.sky.it

Iran, scioperi a Teheran per il crollo della valuta: bazar chiusi e slogan contro il regime - La crisi della valuta spinge commercianti e studenti in piazza nella capitale: serrande abbassate al Gran Bazar, proteste notturne e cambio ai vertici della banca centrale nel tentativo di arginare l’ ... panorama.it

Considerando il livello feroce della repressione, le manifestazioni di protesta di studenti e commercianti in #Iran sono semplicemente clamorose. Un altro tassello dell’epocale fallimento della galassia Iran-Hamas-Hezbollah. Se ne sono accorti nella gioiosa c x.com

Iran, proteste degli studenti nelle università di Teheran e a Isfahan. Terzo giorno di mobilitazioni per la crisi economica #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2025/12/30/iran-proteste-degli-studenti-nelle-universita-di-teheran-e-a-isfahan_ - facebook.com facebook

