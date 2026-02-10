Iran Netanyahu in partenza per Washington | Presenterò a Trump nostri principi su negoziati

Benjamin Netanyahu sta per partire verso Washington. Prima di salire sull’aereo, il premier israeliano ha detto ai giornalisti che ha intenzione di presentare a Donald Trump i principi di Israele sui negoziati con l’Iran. Non ha dato molti dettagli, ma ha confermato che parlerà di “approccio” e “principi” su questa delicata questione.

(LaPresse) Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, prima di imbarcarsi sul volo che lo porterà a Washington, ha dichiarato ai giornalisti che al presidente Usa Donald Trump presenterà “il nostro approccio basato sui nostri principi in materia di negoziati” con l’Iran. Il primo ministro dello Stato ebraico ha aggiunto Netanyahu che con Trump discuterà di “una serie di argomenti” fra cui Gaza. L’incontro tra i due leader è in programma mercoledì alla Casa Bianca alle 11 ora locale, le 19 in Italia, secondo quanto comunicato dall’ufficio di Netanyahu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Netanyahu in partenza per Washington: "Presenterò a Trump nostri principi su negoziati" Approfondimenti su Netanyahu Washington Iran, Netanyahu vedrà Trump mercoledì a Washington Mercoledì a Washington, Benjamin Netanyahu incontrerà Donald Trump. La minaccia di Trump all’Iran due giorni dopo l’incontro con Netanyahu: il pressing di Tel Aviv su Washington Due giorni dopo l'incontro con Netanyahu, Donald Trump ha rivolto un messaggio di minaccia all’Iran, avvertendo di possibili interventi militari se Teheran dovesse reprimere con violenza le proteste in corso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Ultime notizie su Netanyahu Washington Argomenti discussi: Iran e Gaza, tempesta perfetta per Netanyahu; Netanyahu incontrerà Trump a Washington mercoledì per discutere dei colloqui con l'Iran; Iran, Trump e il timore di Israele: il punto sui negoziati; I missili dell'Iran spaventano Israele. E Netanyahu corre da Trump. Netanyahu incontrerà Trump a Washington mercoledì per discutere dei colloqui con l'IranGli Stati Uniti e l'Iran hanno tenuto venerdì in Oman colloqui indiretti che sembravano tornare al punto di partenza su come affrontare le discussioni sul programma nucleare di Teheran. L'incontro tra ... it.euronews.com Video. Netanyahu incontrerà Trump per discutere dei colloqui con l'IranVideo. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno tenuto venerdì in Oman colloqui indiretti che sembravano tornare al punto di partenza su come affrontare le discussioni sul programma nucleare di Teheran. L'incon ... it.euronews.com #Tg2000 - #Iran, nuovi #arresti tra i riformisti #9febbraio #Tv2000 #Netanyahu #Trump #Libano @tg2000it x.com Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha anticipato a mercoledì la visita a Washington, dove incontrerà il presidente Usa Donald Trump per discutere del dossier iraniano e della situazione a Gaza, in un contesto regionale sempre più teso. La Stam - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.