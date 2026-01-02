Due giorni dopo l'incontro con Netanyahu, Donald Trump ha rivolto un messaggio di minaccia all’Iran, avvertendo di possibili interventi militari se Teheran dovesse reprimere con violenza le proteste in corso. La comunicazione evidenzia le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran in un contesto di scontri interni e di relazioni internazionali complesse.

A sole 48 ore dall’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato un duro monito alla Repubblica Islamica dell’Iran, minacciando un intervento militare qualora le autorità di Teheran decidessero di reprimere in maniera violenta le proteste in corso nel Paese. In un post su Truth Social pubblicato venerdì, Trump ha scritto: «Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America verranno in loro soccorso». Ha aggiunto: «Siamo carichi e pronti a partire». Le dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca arrivano mentre l’Iran è scosso da un’ondata di proteste scoppiate a fine dicembre per il crollo record del rial – arrivato a circa 1,4 milioni per dollaro – e un’inflazione al 42,2%, con i prezzi alimentari aumentati del 72%. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La minaccia di Trump all’Iran due giorni dopo l’incontro con Netanyahu: il pressing di Tel Aviv su Washington

Leggi anche: Netanyahu con il naso alla 'Pinocchio' e Trump: i ritratti sulla spiaggia di Tel Aviv

Leggi anche: Trump arriva a Tel Aviv, il pugno chiuso in segno di vittoria e la stretta di mano con Netanyahu – Video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump minaccia di cambiare le sedi dei Mondiali e delle Olimpiadi: cosa potrebbe succedere - Nel corso del suo mandato alla Casa Bianca Donald Trump dovrà gestire due eventi di portata internazionale che si terranno negli Stati Uniti. fanpage.it

Trump ora minaccia guerra anche al presidente colombiano Petro: “Sarà il prossimo, il suo Paese produce troppa droga” - Nel mondo di Trump, fatto di annunci secchi e dalla presa sicura, non c’è spazio per chi si occupa del traffico di droga. ilfattoquotidiano.it

Bbc, dimissioni vertici non fermano Trump: minaccia causa da 1 mld - Conto alla rovescia sull'ultimatum lanciato da Donald Trump alla Bbc britannica per la vicenda del montaggio di due passaggi separati di un discorso tenuto dal presidente americano nel 2021, artefatto ... tg24.sky.it

Il bombarolo. Trump riceve Netanyahu, minaccia di annientare Hamas e Iran x.com

Il Cremlino minaccia Kiev: «Reagiremo». Trump: «Vladimir mi ha telefonato, così non va bene». Zelensky nega: «Tentativo di sabotare i colloqui». E la pace sembra già più lontana - facebook.com facebook