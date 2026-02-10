Iran il marito di Narges Mohammadi | Temo per lei attacco Usa renderebbe la repressione più brutale

Il marito di Narges Mohammadi, l’attivista iraniana condannata a sette anni e mezzo di carcere, si dice molto preoccupato. Taghi Rahmani teme che un eventuale attacco degli Usa possa far aumentare la violenza e la repressione in Iran. La situazione resta tesa, e lui chiede che si faccia di tutto per evitare escalation.

(Adnkronos) – E’ “molto preoccupato” l’attivista iraniano Taghi Rahmani per la condanna a sette anni e mezzo di carcere della moglie, Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi. E non solo “per le sue condizioni di salute”, per le quali l’attivista era stata scarcerata, ma anche perché “in caso di un attacco militare americano la repressione del regime sarà ancora più brutale e lei sarà in carcere” mentre questo avviene. Lo ha dichiarato all’Adnkronos Rahmani da Parigi, dove vive in esilio dal 2012 insieme ai figli. Narges, ha sottolineato il marito, “è molto malata, ha diverse patologie, ha bisogno di cure mediche, ha problemi polmonari, la pressione sanguigna molto alta, ha problemi cardiaci gravi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Narges Mohammadi

L’arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi rappresenta un ulteriore segnale di intensificazione della repressione in Iran.

Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace del 2023, è stata condannata a sei anni di carcere.

Ultime notizie su Narges Mohammadi

