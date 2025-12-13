Perché con l’arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi si aggrava la repressione in Iran

L’arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi rappresenta un ulteriore segnale di intensificazione della repressione in Iran. Negli ultimi mesi, il governo iraniano ha intensificato le misure contro attivisti, intellettuali e registi, segnando un periodo di crescente tensione e repressione nel paese.

Con il nuovo arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi si aggrava la repressione contro attivisti, intellettuali e registi che sta attraversando l'Iran negli ultimi mesi: cosa sta succedendo.

