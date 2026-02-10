Iran il marito di Narges Mohammadi | La repressione continua perché Trump non è sensibile ai diritti

L’Iran continua a reprimere i dissidenti, e questa volta il marito di Narges Mohammadi spiega il motivo. Secondo lui, la repressione non si ferma perché Donald Trump, ormai uscito dalla scena politica, non si interessa ai diritti umani. La Repubblica islamica avrebbe così voluto mandare un messaggio chiaro a chi si oppone al regime, sfruttando anche il contesto internazionale.

“Sapendo che il presidente americano Donald Trump non è sensibile al tema dei diritti umani, la Repubblica islamica ha voluto dare un messaggio ai dissidenti che si trovano all’interno del Paese”. Con queste parole l’attivista iraniano Taghi Rahmani ha commentato all’ Adnkronos il nuovo arresto della moglie, Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace 2023. Secondo Rahmani, l’obiettivo delle autorità di Teheran è chiaro: dimostrare che «possono permettersi di perseguitare, arrestare e condannare chiunque mostri dissenso nei confronti della Repubblica islamica», in un contesto che definisce «particolarmente preoccupante e pericoloso». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il marito di Narges Mohammadi, l’attivista iraniana condannata a sette anni e mezzo di carcere, si dice molto preoccupato.

L’arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi rappresenta un ulteriore segnale di intensificazione della repressione in Iran.

