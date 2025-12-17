Bancarotta fraudolenta per Zema

Domenico Zema, ex assessore e genero di un noto boss della 'ndrangheta di Desio, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Monza. La sentenza riguarda la sua coinvolgimento in un caso di illecito fallimentare, evidenziando un collegamento tra politica e criminalità organizzata nella zona.

Una condanna a 2 anni e 4 mesi per bancarotta fraudolenta per Domenico Zema. L'ha inflitta il Tribunale di Monza al 58enne calabrese, genero del ritenuto boss della locale di 'ndrangheta di Desio Giuseppe Annunziato Moscato ed ex assessore all'Urbanistica in quota Forza Italia a Cesano Maderno. Sotto accusa la bancarotta documentale di una società riconducibile all'imprenditore edile, fallita con un buco di circa 100mila euro. Accusa negata dall'imputato, secondo cui i problemi professionali sono stati causati dal suo coinvolgimento nell'inchiesta della Dda di Milano denominata 'Tibet' per cui nel 2017 Zema è stato arrestato per scontare la condanna diventata definitiva a 4 anni, 5 mesi e un giorno per riciclaggio, minaccia, estorsione e trasferimento fraudolento, tutti aggravati dal metodo mafioso.

