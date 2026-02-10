Inter-Juve a Chivu la vittoria serve più per sfizio

Allo stadio di San Siro, l’Inter ha battuto la Juventus in una partita che vale più di tre punti. Dopo la sconfitta all’andata, i nerazzurri hanno vinto questa volta con convinzione, dimostrando di essere più determinati. La sfida di sabato sera ha visto una squadra diversa, con Spalletti in panchina, e la vittoria serve soprattutto a rafforzare la propria fiducia. La Juventus, invece, cerca di rimettersi in carreggiata, ma questa sera ha incontrato un’Inter più decisa.

L’Inter che le vince tutte contro la Juventus che l’ha battuta all’andata. Cinque mesi dopo, quello di sabato sera a San Siro è un altro film e non solo perché c’è Spalletti e non Tudor. A Chivu la vittoria serve più per sfizio che per la classifica, anche se quella conta sempre. Venerdì c’è il Milan a Pisa, hai visto mai che si avvicini troppo. Da 14 partite e più di 2 anni, l’Inter non batte una fra Juventus, Napoli e Milan, quello è lo sfizio: vincere uno scontro diretto, anche se l’aritmetica dice che Chivu il campionato può vincerlo anche senza e anche se di “diretto” fra Inter e Juventus oggi c’è solo la storia, non certo la cronaca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fabio Capello analizza la situazione attuale della Serie A, sottolineando il ruolo di Milan e Juventus nella corsa allo scudetto.

