Inter News 24 Visnadi ha analizzato il momento nerazzurro e indica i nodi di formazione: Luis Henrique osservato speciale, De Vrij verso il rientro. «Dopo aver perso due partite in 4 giorni, oggi l’Inter avrebbe bisogno di una vittoria, magari tonda come quella di Amsterdam». Parte da qui l’analisi di Gianni Visnadi sulle colonne de il Giornale, un monito che descrive alla perfezione la pressione che accompagna i nerazzurri nella trasferta di Pisa. Secondo il giornalista, il parallelo con la gara di Champions contro l’Ajax non è casuale: «Pisa come Amsterdam, anche se il Pisa non è l’Ajax. Magari è meno forte, di certo ha meno storia, ma sicuramente sarà più difficile da battere». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Visnadi avverte: «All’Inter di Chivu ora serve una vittoria tonda come quella di Amsterdam…»