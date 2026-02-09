Dumfries il ritorno | Mi alleno già con il pallone questione di settimane

Dumfries si prepara a tornare in campo. Il laterale dell’Inter, fermo dallo scorso novembre per l’infortunio alla caviglia, ha già ricominciato ad allenarsi con il pallone e punta a rientrare tra qualche settimana. Nel frattempo, ha seguito con attenzione la finale dei 1000 metri di speed skating femminile a Milano-Cortina, dove la sua connazionale Jutta Leerdam ha stabilito il record olimpico.

Denzel Dumfries torna a parlare del suo rientro. Il laterale dell’Inter, fermo ai box dallo scorso novembre per l’infortunio alla caviglia, è stato uno spettatore speciale della finale dei 1000 metri di speed skating femminile ai Giochi invernali di Milano-Cortina, andata in scena al Milano Ice Park di Rho e vinta dalla connazionale Jutta Leerdam con tanto di record olimpico. A margine dell’evento, Dumfries si è fermato con i giornalisti di NOS per fare il punto sulle sue condizioni fisiche e sul recupero: segnali incoraggianti, che alimentano l’ottimismo in casa nerazzurra. Dumfries tranquillizza tutti: ci siamo quasi per il ritorno.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

