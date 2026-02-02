L’Inter conferma la sua posizione di testa, mantenendo il margine in classifica e senza grandi sorprese sul mercato di gennaio. Marotta ha ribadito che la squadra resta concentrata e che Dumfries si avvicina al rientro, mentre la vetta resta saldamente nelle mani dei nerazzurri, anche se le inseguitrici non mollano.

Con 55 punti in classifica e un margine che, in attesa degli impegni delle inseguitrici, resta significativo, l’Inter ribadisce la propria leadership e ridefinisce il senso di una finestra di gennaio vissuta senza scossoni. La prova contro la Cremonese è l’ennesima conferma di una squadra che procede con continuità, trasformando i risultati in un argomento decisivo anche sul fronte delle scelte societarie. Vetta solida e scelte ponderate. Il successo maturato nel primo tempo, con il sigillo del capitano e la conclusione dalla distanza di Zieli?ski, ha offerto una fotografia chiara: l’Inter vince e convince, e lo fa senza aver bisogno di correttivi immediati. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, vetta e mercato chiuso: Marotta conferma la linea, Dumfries più vicino al rientro

L'Inter si prepara a recuperare alcuni infortunati chiave, con Acerbi prossimo al rientro e Darmian vicino al ritorno in campo.

L'Inter si prepara ad affrontare l'Arsenal in una delle sfide più attese della fase a gironi di Champions League.

