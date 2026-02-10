Intelligenza artificiale i bambini italiani temono di diventare pigri
I bambini italiani si mostrano preoccupati per l’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo alcuni, affidarsi troppo a strumenti come riassunti automatici o assistenti virtuali potrebbe rendere le persone meno brave a pensare da sole. L’idea che la tecnologia possa indebolire le capacità cognitive è condivisa da molti genitori e insegnanti, che temono un calo della curiosità e dell’impegno nei più giovani. Un timore che si fa strada tra le voci di chi vede nella tecnologia un aiuto, ma anche un rischio.
“Quando l’intelligenza artificiale fa i riassunti oppure aiuta a fare i compiti, per me quello è uno svantaggio perché così una persona usa meno la testa e questo contribuisce a rendere più stupida la gente”. Elisa, 13 anni, riassume con disarmante semplicità uno dei principali timori legati all’uso dell’AI: l’atrofizzazione delle facoltà intellettuali, la mente che si impigrisce, perdendo brillantezza e agilità. Il report . Nel giorno del Safer internet day, il report della rete europea Eu Kids Online restituisce una fotografia fedele del rapporto dei più piccoli con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Intelligenza Artificiale Bambini
L’intelligenza artificiale rischia di diventare un anestetico mentale: i chatbot vanno usati consapevolmente
L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il nostro modo di interagire e apprendere, entrando sempre più nelle università e nella vita di tutti i giorni.
Intelligenza artificiale, minaccia o risorsa? Ecco perché i “guru” della ora temono la rivolta della pubblica opinione
Negli ultimi mesi, mentre l’Intelligenza Artificiale si diffonde sempre di più nel nostro quotidiano, alcuni esperti del settore sembrano voler restare in disparte.
La storia dell'Intelligenza Artificiale | Ai Essentials #1
Ultime notizie su Intelligenza Artificiale Bambini
Argomenti discussi: Intelligenza artificiale. 1 studente su 5 non distingue siti affidabili. L’Unicef lancia i 9 consigli per i genitori e caregivers; L'Intelligenza artificiale entra alla scuola primaria: già il 9,4% dei bambini tra 8 e 9 anni interagisce regolarmente con gli algoritmi; Safer Internet Day, focus su Intelligenza Artificiale; Intelligenza artificiale, oltre la metà dei ragazzi la usa.
Safer Internet Day, i 9 consigli dell’UNICEF per accompagnare i bambini all’uso consapevole dell’Intelligenza ArtificialeIn occasione del Safer Internet Day 2026 che si celebra il 10 febbraio, l’UNICEF richiama l’attenzione sulla necessità di educare bambini e adolescenti a ... libertas.sm
Intelligenza Artificiale e adolescenti: Telefono Azzurro presenta i dati sull’uso dei chatbot tra i giovani. Il 35% usa ChatGPT, ma emergono rischi per salute mentale e ...Telefono Azzurro ha organizzato presso l'Università Bocconi di Milano la giornata Crescere con l'Intelligenza Artificiale: scelte consapevoli in un mondo connesso in occasione del Safer Internet Day ... orizzontescuola.it
Dall’ultimo report di EU Kids Online emerge un rapporto ambivalente tra adolescenti e intelligenza artificiale: diffusissima, ma vissuta con sospetto. - facebook.com facebook
Sarà collegato al polo greco di intelligenza artificiale e sfrutterà la potenza di calcolo del sistema nazionale greco DAIDALOS. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.