I bambini italiani si mostrano preoccupati per l’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo alcuni, affidarsi troppo a strumenti come riassunti automatici o assistenti virtuali potrebbe rendere le persone meno brave a pensare da sole. L’idea che la tecnologia possa indebolire le capacità cognitive è condivisa da molti genitori e insegnanti, che temono un calo della curiosità e dell’impegno nei più giovani. Un timore che si fa strada tra le voci di chi vede nella tecnologia un aiuto, ma anche un rischio.

“Quando l’intelligenza artificiale fa i riassunti oppure aiuta a fare i compiti, per me quello è uno svantaggio perché così una persona usa meno la testa e questo contribuisce a rendere più stupida la gente”. Elisa, 13 anni, riassume con disarmante semplicità uno dei principali timori legati all’uso dell’AI: l’atrofizzazione delle facoltà intellettuali, la mente che si impigrisce, perdendo brillantezza e agilità. Il report . Nel giorno del Safer internet day, il report della rete europea Eu Kids Online restituisce una fotografia fedele del rapporto dei più piccoli con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Intelligenza artificiale, i bambini italiani temono di “diventare pigri”

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il nostro modo di interagire e apprendere, entrando sempre più nelle università e nella vita di tutti i giorni.

Negli ultimi mesi, mentre l’Intelligenza Artificiale si diffonde sempre di più nel nostro quotidiano, alcuni esperti del settore sembrano voler restare in disparte.

Argomenti discussi: Intelligenza artificiale. 1 studente su 5 non distingue siti affidabili. L’Unicef lancia i 9 consigli per i genitori e caregivers; L'Intelligenza artificiale entra alla scuola primaria: già il 9,4% dei bambini tra 8 e 9 anni interagisce regolarmente con gli algoritmi; Safer Internet Day, focus su Intelligenza Artificiale; Intelligenza artificiale, oltre la metà dei ragazzi la usa.

Safer Internet Day, i 9 consigli dell’UNICEF per accompagnare i bambini all’uso consapevole dell’Intelligenza ArtificialeIn occasione del Safer Internet Day 2026 che si celebra il 10 febbraio, l’UNICEF richiama l’attenzione sulla necessità di educare bambini e adolescenti a ... libertas.sm

Intelligenza Artificiale e adolescenti: Telefono Azzurro presenta i dati sull’uso dei chatbot tra i giovani. Il 35% usa ChatGPT, ma emergono rischi per salute mentale e ...Telefono Azzurro ha organizzato presso l'Università Bocconi di Milano la giornata Crescere con l'Intelligenza Artificiale: scelte consapevoli in un mondo connesso in occasione del Safer Internet Day ... orizzontescuola.it

Dall’ultimo report di EU Kids Online emerge un rapporto ambivalente tra adolescenti e intelligenza artificiale: diffusissima, ma vissuta con sospetto. - facebook.com facebook

