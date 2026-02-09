Intelligenza artificiale minaccia o risorsa? Ecco perché i guru della ora temono la rivolta della pubblica opinione

Negli ultimi mesi, mentre l’Intelligenza Artificiale si diffonde sempre di più nel nostro quotidiano, alcuni esperti del settore sembrano voler restare in disparte. Molti di loro, fino a poco tempo fa molto attivi, ora parlano meno o addirittura scompaiono dai riflettori. La ragione? Sembra che abbiano paura della reazione dell’opinione pubblica, che sta iniziando a mettere in discussione i rischi e i benefici di questa tecnologia.

Negli ultimi mesi, mentre l’Intelligenza Artificiale entra sempre più aggressivamente nelle nostre vite quotidiane, qualcosa di apparentemente marginale sta accadendo sullo sfondo: molte delle figure più note e influenti del settore hanno iniziato a esporsi meno, a parlare meno, a sparire lentamente dalla scena pubblica. Non c’è stato un annuncio ufficiale, né una spiegazione condivisa, ma il silenzio è diventato progressivamente evidente, soprattutto se confrontato con l’iper-esposizione mediatica degli anni precedenti. Imad Mostaque, ex CEO di Stability AI e uno dei protagonisti centrali dell’AI generativa open source, ha accennato a questo fenomeno durante un podcast, suggerendo che diversi leader dell’AI temano una reazione pubblica sempre più ostile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

