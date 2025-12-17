L’intelligenza artificiale rischia di diventare un anestetico mentale | i chatbot vanno usati consapevolmente
L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il nostro modo di interagire e apprendere, entrando sempre più nelle università e nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, il suo uso consapevole è fondamentale, poiché rischia di diventare un “anestetico mentale” se impiegato senza attenzione. È importante riflettere sui limiti e sulle potenzialità di questa tecnologia emergente.
di Francesco Branda* Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (IA) ha smesso di essere una curiosità tecnologica per diventare una presenza quotidiana nelle università. Chatbot come ChatGPT e strumenti simili sono ormai compagni abituali di studio per milioni di studenti, capaci di generare testi, sintetizzare concetti complessi e suggerire percorsi di approfondimento. Tuttavia, questa efficienza può diventare una trappola. Gli studenti confondono la rapidità con la comprensione e la sintesi algoritmica con il pensiero critico. La creatività, che nasce dall’errore, dal confronto con l’ignoto e dalla fatica mentale, viene sostituita da prodotti standardizzati e coerenti, ma privi di originalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “L’intelligenza artificiale come banco dei pegni”, Crepet lancia l’allarme sul declino cognitivo dei giovani. QI in calo da 30 anni, oltre 70mila ragazzi dipendenti dai chatbot: “Stiamo diventando idioti isolati”
Leggi anche: Crepet lancia l’allarme: “Smartphone vietati a scuola, l’intelligenza artificiale rischia di renderci tutti più stupidi”
Tutti i rischi dellIntelligenza Artificiale, dal più stupido al più pericoloso
Intelligenza artificiale e lavoro: chi rischia davvero - Scopri quali lavori rischiano di scomparire con l'arrivo dell’intelligenza artificiale e come prepararti per il futuro. veb.it
Vi regalo questa cartolina natalizia che ho fatto con l’intelligenza artificiale - facebook.com facebook
L’agente di intelligenza artificiale ha mostrato un’elevata sofisticazione tecnica, su un livello paragonabile ai partecipanti umani più forti dello studio. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.