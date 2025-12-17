L’intelligenza artificiale rischia di diventare un anestetico mentale | i chatbot vanno usati consapevolmente

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il nostro modo di interagire e apprendere, entrando sempre più nelle università e nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, il suo uso consapevole è fondamentale, poiché rischia di diventare un “anestetico mentale” se impiegato senza attenzione. È importante riflettere sui limiti e sulle potenzialità di questa tecnologia emergente.

