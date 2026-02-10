Intelligenza artificiale e relazioni di comunità | quali prospettive per Lecco
Lecco si prepara a discutere del futuro dell’intelligenza artificiale e delle relazioni tra i cittadini. Un incontro pubblico organizzato da Orizzonte per Lecco inviterà la comunità a confrontarsi su un tema che sta già cambiando il modo di vivere, lavorare e comunicare. L’appuntamento vuole essere un momento di ascolto e dialogo, per capire quali sono le sfide e le opportunità che l’intelligenza artificiale porta con sé per la città e i suoi abitanti.
Orizzonte per Lecco invita la cittadinanza a un incontro pubblico dedicato a un tema di grande attualità e impatto per il futuro sociale, economico e culturale della città: “Intelligenza artificiale e relazioni di comunità. Quali prospettive per Lecco”.L’incontro si svolgerà presso la Sala EFES.🔗 Leggi su Leccotoday.it
