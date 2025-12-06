I ragazzi fanno davvero meno sesso dei loro nonni? La Gen Z le relazioni e l’Intelligenza Artificiale

Niente sesso, siamo giovani. Parrebbe (e dico parrebbe perché, di anno in anno, escono sondaggi e studi con esiti diversi, tocca starci dietro come si può), insomma, parrebbe che i ragazzi della gen Z (13 – 28 anni), facciano poco sesso. Poco o nulla, a dirla tutta. Il Guardian ha pubblicato un maxi report con i dati del Centers for Disease Control and Prevention e risulta che, nel 2021, il 30% degli adolescenti affermava di aver avuto rapporti sessuali almeno una volta nella vita, rispetto al 38% del 2019 e con un enorme calo rispetto a tre decenni fa, quando più della metà dichiarava di aver avuto rapporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

