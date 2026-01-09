L’articolo di Fabrizio Battocchiari analizza il ruolo dell’intelligenza artificiale e del benessere digitale nelle scuole italiane. Esamina le evidenze di ricerca, le responsabilità delle istituzioni e le prospettive operative per il 2026. In un contesto di crescente attenzione ai temi della tutela dei minori e dell’uso consapevole delle tecnologie, il contributo offre un’analisi strategica e puntuale per un’educazione digitale responsabile.

Nel dibattito contemporaneo su scuola, digitale e tutela dei minori, il contributo di Fabrizio Bottacchiari rappresenta oggi un punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale. Ingegnere informatico, esperto di cybersecurity, protezione dei dati e sicurezza digitale dei minori in ambito scolastico, Bottacchiari ha maturato negli anni un’esperienza diretta di affiancamento a dirigenti scolastici, docenti e istituzioni, coniugando competenza tecnica, conoscenza normativa e profonda comprensione dei contesti educativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

