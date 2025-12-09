Google Ue avvia indagine antitrust sull’uso dei dati per l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – L'Unione europea ha annunciato di aver avviato un'indagine per valutare se Google abbia violato le norme sulla concorrenza utilizzando contenuti pubblicati online da media e altri editori per addestrare e fornire servizi di intelligenza artificiale senza un adeguato compenso. "Stiamo indagando se Google possa aver imposto termini e condizioni ingiusti a editori e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

